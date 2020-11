Côte d’Ivoire : KKB, l’éternel candidat

Kouadio Konan Bertin, candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre, à Abidjan, fin octobre 2020

Déjà candidat en 2015, Kouadio Konan Bertin briguera samedi la magistrature suprême. Refusant de rallier le reste de l’opposition, qui a appelé au « boycott actif », il a été le seul à faire campagne face à Alassane Ouattara. Ce qui ne l’empêche pas de lorgner, déjà, le scrutin de 2025.





Kouadio Konan Bertin monte rapidement les quelques marches qui le séparent de l’estrade. Costume sombre, cravate rouge, il prévient son auditoire : il n’a pas dormi de la nuit. En campagne à Odienné et Korhogo, dans le nord de la Côte d’Ivoire, il a peiné à regagner Abidjan à cause des barrages que des manifestants ont érigés près d’Adzopé, à 100 kilomètres au nord de la capitale économique. « J’ai juste eu le temps de prendre une douche et je suis là devant vous », explique-t-il.