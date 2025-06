Côte d’Ivoire : Koné Kamagaté alias Soul To Soul condamné à cinq ans de prison

En Côte d’Ivoire, Koné Kamagaté, alias Soul to Soul, a été condamné à cinq ans de prison et 5 millions de francs CFA d’amende pour recel de deniers publics, détournement de fonds et blanchiment de capitaux. Vice-président du mouvement GPS de Guillaume Soro, il n’a pas été placé en détention, malgré le verdict.





Les faits remontent à 2008 et concernent l’achat d’une villa à Marcory résidentiel (Abidjan) pour un montant présumé de 1,5 milliard de FCFA.

La défense dénonce de nombreuses irrégularités dans la procédure.