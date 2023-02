Côte d’Ivoire : La France envisage de réduire ses effectifs militaires

La France envisage de réduire ses effectifs militaires

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, est en visite en Côte d’Ivoire. Il a été reçu en audience par le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara hier lundi 20 février 2023. Sébastien Lecornu s’est félicité de la montée en puissance de l’armée de ce pays d’Afrique de l’Ouest. A l’en croire, elle n’a « aujourd’hui rien à voir avec celle d’il y a 10 ans » et le rôle de « puissance d’équilibre de la Côte d’Ivoire s’établit de plus en plus ».





En clair, l’armée ivoirienne a les moyens d’assurer la sécurité du pays. Paris envisage donc de réduire le nombre de militaires français présents sur le sol ivoirien, selon RFI et TV5 Monde. Ils sont aujourd’hui près d’un millier sur la base de Port Bouët.





Vitrine de nouvelle politique militaire





La France va aussi renforcer les capacités de l’armée ivoirienne par la formation des soldats. Inutile de rappeler que l’hexagone réfléchit aujourd’hui à la « réarticulation de sa présence (militaire) en Afrique » de l’Ouest. Et selon l’entourage du ministre, la Côte d’Ivoire sera la vitrine de cette nouvelle politique militaire.





Outre la formation des soldats qui pourrait se traduire par la création d’un centre de mise « en condition opérationnelle du combattant », le pays d’Emmanuel Macron veut aussi créer une intimité entre les industriels français de défense et les autorités ivoiriennes afin d’accompagner la modernisation des armées.





Du business