Côte d’ivoire : « Le maintien d’Alassane Ouattara en qualité de chef de l’Etat est susceptible d'entraîner la guerre civile (opposition)

Le maintien d’Alssane Ouattara à la tête de la Côte d’ivoire au lendemain de la présidentielle fait craindre les événements qui ont précédé la chute de Laurent Gbagbo avec le spectre de la guerre civile. C’est du moins ce qui ressort d’un communiqué rendu public par des partis et groupements politiques de l’opposition ivoirienne qui ont tiré le bilan du scrutin contesté et boycotté du 31 octobre dernier. Un communiqué que nous vous livrons in extenso.

Faisant suite à la précédente déclaration de l’opposition en date du 1er novembre 2020, les partis et groupements politiques de l’opposition, après la parodie d’élection présidentielle du 31 Octobre 2020, constatent la vacance de la présidence de la république de Côte d’Ivoire.

Le peuple de Côte d’Ivoire, dans sa majorité, a suivi le mot d’ordre de désobéissance civile lancé le 20 septembre 2020 et celui relatif au boycott de l’élection présidentielle du 31 Octobre 2020.



En effet, le pouvoir en place et l’organe électoral illégal n’ont réussi à faire voter que 8% de l’électorat, malgré les bourrages d’urnes, toutes autres formes de tricherie, d’agressions et d’assassinats perpétrés contre les partisans de l’opposition.



En conséquence, les partis politiques de l’opposition notent que 90% de l'électorat de ce scrutin, soit la majorité des Ivoiriennes et Ivoiriens, a rejeté :

- la candidature illégale et anticonstitutionnelle du Président sortant, Alassane OUATTARA ;

- le caractère partisan de l'organe en charge des élections ;

- la liste électorale truffée d’irrégularités ;

- les décisions iniques du conseil constitutionnel du 14 septembre 2020, invalidant certaines candidatures.

Au regard de ce qui précède,

- Tirant les conséquences de la vacance du pouvoir exécutif, avec la fin du mandat présidentiel de Monsieur Alassane OUATTARA et la non tenue d’une élection crédible ;

- Considérant que le maintien de Monsieur Alassane OUATTARA en qualité de chef de l’état est susceptible d'entraîner la guerre civile,

Les partis et groupements politiques de l’opposition annoncent la création, ce jour, du Conseil National de Transition.

Le Conseil National de Transition est présidé par Monsieur Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA et de la plateforme CDRP.

Le Conseil National de Transition a pour missions de :

- préparer le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle juste, transparente et inclusive ;

- mettre en place, dans les prochaines heures, un gouvernement de transition ;

- convoquer les assises nationales pour la réconciliation nationale en vue du retour à une paix définitive en Côte d’ivoire.

Les partis et groupements politiques de l’opposition félicitent les Ivoiriennes et Ivoiriens pour leur victoire face à la forfaiture de Monsieur Alassane OUATTARA et les appellent à exprimer leur joie par des manifestations populaires.

Les partis et groupements politiques de l’opposition affirment que le mot d’ordre de désobéissance civile est maintenu et demandent au peuple ivoirien de rester mobilisé jusqu’à la victoire finale.

Fait à Abidjan 02 novembre 2020

P. Les Partis et Groupements politiques de l’opposition

Le Porte-Parole

Pascal AFFI N’GUESSAN