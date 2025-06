Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo lance le mouvement «Trop ! c’est Trop ! » contre la "dérive autoritaire"

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a lancé, ce jeudi 12 juin 2025, un nouveau mouvement citoyen baptisé « Trop ! c’est Trop ! », appelant à une mobilisation nationale pour une Côte d’Ivoire plus juste, libre et démocratique.





Dans une lettre ouverte adressée à la population, Gbagbo a précisé que ce mouvement n'est pas un parti politique, mais vise à fédérer syndicats, partis, associations, jeunes, femmes et travailleurs autour de revendications sociales et démocratiques. Il dénonce une gouvernance autocratique depuis 15 ans, marquée par la pauvreté, les inégalités et l’exclusion.





Le mouvement s’oppose notamment à un éventuel quatrième mandat présidentiel et réclame le respect strict de la Constitution, tout en dénonçant la vie chère, les expulsions abusives et l’instrumentalisation de la justice.