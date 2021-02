Côte d’Ivoire : le passage des numéros téléphoniques de 8 à 10 chiffres effectif ce 31 janvier

Déjà, l’application devant faciliter ce basculement est entrée en action depuis ce dimanche 31 Janvier. Dénommée PNN ARTCI, elle a été adressée déjà dans la nuit du samedi au dimanche à plusieurs consommateurs pour réactualiser leur répertoire téléphonique.





Le passage des numéros de téléphone de 8 à 10 chiffres est effectif depuis ce dimanche 31 janvier sur toute l’étendue du territoire ivoirien, comme l’avait annoncé le directeur général de l’Autorité de régulation des services de télécommunications et des TIC de Côte d’Ivoire (Artci), Bilé Diéméléou.Pour la possibilité de coexistence des deux plans pendant un certain délai d’adaptation pour les usagers déjà habitués aux 8 chiffres, les acteurs de l’autorité de régulation ont émis des réserves, mais ils disent examiner cette question.Cette opération du gouvernement ivoirien s’explique par la saturation des numérotations de 8 chiffres, ce qui concerne près de 49 millions de numéros mobiles. Le basculement est totalement gratuit et n’aura aucun inconvénient sur les Ia carte Sim. La Côte d’Ivoire conserve toujours l’indicatif +225 pour les appels de l’étranger. Pour les anciens numéros de téléphone mobiles, le préfixe 07 sera ajouté pour l’opérateur Orange, 05 pour MTN et 01 pour les numéros Moov. Quant aux contacts téléphonies fixes, 27 sera appliqué pour les numéros Orange, 25 pour MTN et 21 pour le Moov.