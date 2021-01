Côte d’Ivoire : le RHDP se met en ordre de bataille pour les législatives

Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP

Le parti présidentiel va devoir se choisir des candidats pour le scrutin du 6 mars. Pour arbitrer, un triumvirat composé d’Adama Bictogo, d’Hamed Bakayoko et de Patrick Achi. Et bien sûr c’est Alassane Ouattara qui aura le dernier mot.Dernier acte de la séquence électorale qui s’est ouverte avec la présidentielle du 31 octobre, les législatives ont été fixées au 6 mars prochain. L’enjeu est d’importance, y compris pour le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).Le parti au pouvoir a beau avoir été conforté par la victoire de son candidat à la magistrature suprême, Alassane Ouattara, réélu dès le premier tour, il va devoir affronter une opposition ragaillardie.Face à lui, deux poids lourds : le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) d’Henri Konan Bédié bien sûr, mais aussi le Front populaire ivoirien (FPI), dont l’aile restée fidèle à Laurent Gbagbo aura à cœur de reprendre ses bastions après dix ans de boycott.