Côte d’Ivoire : les piliers du système Soro

Guillaume Soro, en septembre 2020 à Paris. © Ivory Coast's presidential candidate, former rebel leader and prime minister Guillaume Soro attends a news conference in Paris ahead of next month election, France, September 17, 2020

En exil en Europe depuis 2019, l’ancien président de l’Assemblée nationale est l’opposant le plus virulent à Alassane Ouattara. Voici les fidèles sur lesquels il s’appuie pour mener bataille.





Depuis l’annonce de la réélection d’Alassane Ouattara à un troisième mandat, Guillaume Soro est sans doute son plus farouche adversaire – et celui dont le président ivoirien se méfie le plus. Il n’a pas hésité à appeler les forces armées ivoiriennes à « agir » contre le pouvoir du chef de l’État après l’annonce des résultats.