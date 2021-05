Côte d’Ivoire : Un violent affrontement intercommunautaire en cours à Abobo

C’est le site Police Secours qui donne l’alerte dans un encart très rouge. Selon ce site très proche des autorités policières ivoiriennes, des affrontements ont lieu en ce moment dans la commune d’Abobo. Ces affrontements se passent entre des communautés étrangères et des populations ivoiriennes indique le site. Pourquoi ces affrontements et où se passent-ils exactement ?L’on apprend que ces affrontements ont lieu sur une distance d’au moins 3 kilomètres, entre le rond-point Anador et le secteur nommé Gagnoa-Gare, qui abrite une brigade de gendarmerie. Selon le site, les palabres ont débuté après un incident un peu confus pour être relever. En effet, le site note que les bagarres ont commencé lorsque des populations ont visionné sur les réseaux sociaux une vidéo qui montrent des Ivoiriens se faisant torturer dans un pays africain.Suffisant pour que de telles échauffourées se déclenchent ? En effet, comment les Ivoiriens qui sont aux prises avec ces communautés étrangères ont-elles fait le lien avec ceux qu’ils affrontent ? Curieux tout de même. Mais la présence policière sur les lieux permettra de mieux comprendre ce qu’il se passe exactement. Aux dernières nouvelles, ces affrontements sont en fait une chasse à l’homme lancée par des Ivoiriens contre la communauté nigérienne, accusée d’avoir torturé des Ivoiriens dans le désert.