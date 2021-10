Coup d'État: la Banque mondiale a suspendu son aide en faveur du Soudan

Suspension d'aide au Soudan par la BM

La Banque mondiale a annoncé ce mercredi 27 octobre avoir suspendu son aide en faveur du Soudan après le renversement du gouvernement civil par les militaires. « Le groupe de la Banque mondiale a suspendu lundi les décaissements dans toutes ses opérations au Soudan et il a cessé de traiter toute nouvelle opération alors que nous surveillons et évaluons de près la situation », a indiqué dans une déclaration écrite David Malpass, le président de l'institution. La Banque mondiale participait notamment au processus d'allègement de la dette du pays.