Coup d’Etat au Burkina : La CEDEAO condamne et annonce la tenue d’un sommet extraordinaire

La Cedeao condamne le coup d'Etat au Burkina Faso

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) condamne fermement le coup de force des militaires au Burkina Faso qui, selon elle, marque "un recul démocratique majeur" pour le pays et informe qu’un Sommet extraordinaire de la CEDEAO se tiendra dans les prochains jours. Ce, pour "examiner" cette situation qui prévaut dans le "Pays des hommes intègres".