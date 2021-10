Coup d’Etat au Soudan : l’Onu et la France condamnent et exigent …

Coup d' Etat au Soudan , l'Onu et la France condamnent

Tout comme la population soudanaise qui est sortie dans la rue pour dénoncer cet énième putsch, le secrétaire général de l’Onu et la France ont également condamné le coup d'État, perpétré, ce lundi matin à Khartoum. « Je condamne le coup d'État militaire en cours au Soudan. Le Premier ministre Hamdok et tous les autres responsables doivent être libérés immédiatement. Il doit y avoir un plein respect de la charte constitutionnelle pour protéger la transition politique durement gagnée. L'ONU continuera d'être aux côtés du peuple soudanais », a soutenu Antonio Guterres dans un post sur Twitter.





Dans la même lancée, le chef de l’Etat Français a dénoncé le coup d’Etat sur Twitter: « la France condamne avec la plus grande fermeté la tentative de coup d'État au Soudan. J’exprime notre soutien au gouvernement de transition soudanais et appelle à la libération immédiate et au respect de l’intégrité du Premier ministre et des dirigeants civils », fait savoir Emmanuel Macron.