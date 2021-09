Coup d’Etat en Guinée : La réaction des Etats-Unis

Après la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) et l’Union africaine (Ua), c’est au tour des États-Unis de se prononcer sur le coup d’Etat en Guinée, le 5 septembre prochain.





Ainsi à travers un communiqué de presse signé ce 10 septembre et parcouru par Seneweb, il est mentionné : «Les États-Unis appellent la Guinée à rétablir immédiatement la démocratie et à respecter l'Etat de droit. Nous saluons l'appel lancé le 8 septembre par l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) en faveur du retour immédiat à l'ordre constitutionnel et soutenons sa décision de suspendre la Guinée de l'organisation jusqu'à ce que la démocratie et l'ordre constitutionnel soient rétablis.»





Toujours selon la déclaration de l'ambassade des États-Unis en soutien à la Cedeao, ils partagent la profonde inquiétude de l’organisation sous-régionale, concernant les développements politiques en Guinée, suite à la prise de pouvoir militaire du 5 septembre dernier et les conséquences potentielles de ces développements sur la paix et la stabilité régionales.