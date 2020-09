Coup de théâtre en Egypte : Le trophée de la Can a disparu !

Vainqueur de trois CAN consécutives entre 2006 et 2010, l’Egypte avait eu l’immense honneur de se voir remettre le trophée «à vie» par la Confédération africaine de football (Caf). Mais, dans le cadre des préparatifs de son 100e anniversaire qui sera célébré en décembre 2021, l’instance a fouillé toute sa collection afin de créer un musée et pas moyen de mettre la main sur la prestigieuse coupe, selon Afrik-foot.com visité par Seneweb. Selon le site sportif, la Fédération égyptienne de football (EFA) a annoncé qu’elle a ouvert une enquête concernant la disparition de ce trophée, notamment pour vérifier qu’il n’a pas disparu dans l’incendie criminel qui avait ravagé le siège de l’instance en 2013.







Dernier à avoir soulevé la coupe, l’ancienne gloire Ahmed Hassan a également été pointé du doigt.





«Ils ont été informés par un employé que le trophée est détenu par l’ancien capitaine Ahmed Hassan qui a réfuté cette affirmation. Personne ne sait où est le trophée pour le moment», a commenté l’ancien vice-président de l’EFA, Ahmed Shobier. Une affaire rocambolesque !