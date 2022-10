Couvre-feu décrété, suspension de toutes les activités, … : Le gouvernement du Tchad sort le bâton

Le bilan est lourd. Une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés lors des malheureux évènements contre le gouvernement de transition. «Le Gouvernement de la République ne lassera plus que des individus de ce genre mettent à mal la sécurité des citoyens au point de porter atteinte à leurs vies, ou qu'ils portent atteinte aux institutions de la République », a pesté le Premier ministre, Saleh Kebzabo, au cours d’une conférence de presse, ce mardi 20 octobre.





Ce faisant, il a soutenu que suite aux dérives extrêmement graves vécues, ce matin, des mesures conservatoires ont été prises.