Covid-19 à Madagascar : Le ministre de la Santé appelle à l'aide et se fait tacler

Madagascar, le pays de l'artemisia ou le "remède miracle" contre la covid-19 crie au secours. Dans une lettre datant du 20 juillet, le ministre de la santé Ahmad Ahmad réclame en toute urgences aux partenaires techniques et financiers des équipements sanitaires pour lutter contre la pandémie de la Covid-19.





Apparemment, l'espoir qui a été porté sur l'artemisia dans la grande île n'a pas porté ses fruits. Dans sa lettre adressée au partenaires techniques, le ministre malgache de la Santé a déclaré que "les hôpitaux sont débordés par l'afflux de formes sévères de la maladie, dont certains décèdent malheureusement faute d'accès aux soins."





Une certaine confusion semble aujourd'hui régner au sommet de l'Etat. Lalatiana Andriatongarivo, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et de la Culture, a réagi à l'appel à l'aide du professeur Ahmad Ahmad dans un communiqué acide diffusé dans la nuit de mardi à mercredi. Elle y explique que le gouvernement n'a pas avalisé cette requête "prise sans concertation."





Selon elle, le contenu de la lettre reflète l'état de débordement dans lequel se trouve le ministère de la Santé publique. Elle a essayé de montrer les actions mises en place par l'Etat pour protéger la population de la pandémie. Un texte de deux pages qui témoigne des divisions existant aujourd'hui au sein du gouvernement malgache.





Le "débordement", dont parle le ministre Ahmad Ahmad, n'est pourtant pas fantasmé. Ce Mercredi 22 juillet, Madagascar compte, en effet, un peu plus de 7 548 cas de contamination et une soixantaine de décès dus au Covid-19.





Le nombre de contaminés quotidien oscille aujourd'hui entre 400 et 200 personnes, contre à peine une centaine il y a quelques semaines. Une gageure pour les capacités sanitaires de ce pays, le cinquième le plus pauvre au monde. "On a une épidémie en phase ascendante, toujours à Antananarivo, et qui se répand dans les autres régions, explique André Spiegel, le directeur de l'Institut Pasteur à Madagascar. Le taux de positivité des tests est supérieur à 45 % actuellement sur l'ensemble des résultats rendus."