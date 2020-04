Covid-19 au Burkina Faso : Des équipementiers sportifs se lancent dans la fabrication de masque

« C’est de façon spontanée que j’ai décidé de fabriquer et de distribuer gratuitement les masques. Il n’y a aucun objectif mercantile derrière », assure Hubert Zoungrana, propriétaire de l’entreprise d’équipementiers sportifs Kras Sport. Au milieu de ses ouvriers, l’homme des consignes pour que les livraisons soient faites à temps. Les masques sont fabriqués en polyester.« Nous nous assurons de stériliser les masques avant de les emballer. La stérilisation est faite avec une machine qui chauffe à 360 degrés. Nous avons aussi décidé de ne les distribuer dans la rue pour éviter les multiples manipulations qui peuvent être source de contamination», ajoute Hubert Zoungrana.« Il y a des entreprises qui font des commandes. Je prends juste quelque chose pour permettre aux employés de travailler. Il y a des fédérations sportives comme celle de pétanque qui en ont déjà commandé », explique Zoungrana. Selon lui, dans ce contexte où l’économie burkinabè est presqu’à l’arrêt, les Burkinabè doivent faire preuve de solidarité.Cependant, Hubert Zoungrana demande l’accompagnement des autoritaires sanitaires pour que les masques que les particuliers soient homologués. « Nous sommes nombreux à fabriquer les masques. Si on nous approche pour expliquer les mesures à prendre pour que les masques respectent vraiment les normes ce serait bien et cela va mieux rassurer les populations », indique Hubert Zoungrana.Le gouvernement du Burkina Faso a instauré le port obligatoire du masque à partir du lundi 27 avril 2020 sur toute l’étendue du territoire.