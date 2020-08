Covid-19 : Des Africains entassés dans des centres en Arabie Saoudite

L’enquête de Sunday Telegraph fait froid dans le dos. L’Arabie Saoudite maintient des milliers de migrants africains enfermés dans des conditions qui rappellent les camps d’esclave de la Libye. Selon le quotidien L’AS qui ébruite l’information dans sa livraison de ce lundi, des images prises par des téléphones portables et envoyées au journal britannique par des migrants à l’intérieur de ces centres de détention montrent des dizaines d’hommes entassés, torse nu, dans de petites pièces aux fenêtres à barreaux.