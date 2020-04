Covid-19 en Afrique: la moitié des infections dans quatre pays

Au soir du 13 avril 2020, l’Afrique présentait 14 525 cas confirmés de coronavirus et 788 décès, indique le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine. Selon cet organisme, quatre pays ont dépassé la barre des 1 000 cas. Il s’agit de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de l’Égypte et du Maroc, des pays qui présentent des infrastructures sanitaires relativement dépassées et des capacités de dépistage au dessus de la moyenne.





L’Afrique du Sud compte 2173 cas, 410 guérisons et 25 décès. L’Algérie fait état de 1914 cas, 293 décès et 591 guérisons. L’Egypte recense 2065 cas, 589 guérisons et 159 décès. Le Maroc dénombre pour sa part, 1661 cas, 177 guérisons et 118 décès.





Selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine, 2 570 personnes ont été déclarées guéries de la maladie sur le continent.