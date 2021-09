Covid-19 : en Côte d’Ivoire, le vaccin est un enjeu « capital » pour relancer le tourisme

« L’enjeu de la vaccination est absolument capital » pour relancer le tourisme étranger en Côte d’Ivoire, où le chiffre d’affaires du secteur s’est effondré de 70 % en 2020, a estimé mardi 28 septembre le premier ministre ivoirien, Patrick Achi.



« La reconstruction du tourisme sera plus longue si tout le monde n’a pas accès aux vaccins du Covid », a averti M. Achi, au cours d’un événement de deux jours à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme. « Oui, nous avons besoin de plus de doses, plus vite, pour que la reprise mondiale, comme celle du tourisme, ne se déroule pas à deux vitesses », a poursuivi M. Achi, plaidant pour une solidarité internationale.



La Côte d’Ivoire espère pouvoir vacciner 60 % de sa population adulte contre le Covid-19 d’ici à la fin de l’année, avait déclaré fin juillet le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, voulant accélérer dans ce domaine où de nombreux pays d’Afrique sont en retard, faute de doses disponibles.



Pour le moment, l’Afrique dépend principalement du mécanisme international de solidarité Covax et de dons, qui arrivent au compte-gouttes. Il comporte un mécanisme de financement qui permet à 92 nations ayant un niveau de développement économique faible ou moyen d’avoir accès gratuitement aux vaccins.