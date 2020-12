Covid-19 en Mauritanie : Les mesures draconiennes de Ghazouani

Face à la montée des cas de Covid-19 en Mauritanie, les président Mohammed Ould Ghazouani n’y est pas allé d’une main morte. Le général a décrété dimanche dernier un couvre-feu qui va de 18h à 6h du matin, avec effet immédiat. Les Mauritaniens seront donc confinés chez eux pendant 12 heures de temps par jour.Une décision justifiée par la présidence par un «accroissement inquiétant des cas de contamination au coronavirus et des décès qu'il a causés, et en renforcement des mesures barrières qui sont actuellement les meilleures armes dont nous disposions».De même, Nouakchott a annoncé la suspension des prières du vendredi jusqu’à nouvel ordre. Dimanche dernier, le pays était à 222 décès liés au Covid-19 pour un total de 10 777 cas de coronavirus et 8 022 guérisons.Les hôpitaux commencent à déborder et les autorités pensent que l’atout majeur dont dispose le pays face au virus reste la réduction des contacts, face à un système sanitaire pas des meilleurs.