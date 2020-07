Covid-19 : L'activité économique fortement impactée dans des pays de l'UEMOA

Les mesures de restriction prises pour freiner la propagation du nouveau coronavirus ont eu un impact négatif sur l’activité économique dans des Etats de l’UEMOA, avec notamment de "forts replis" au Sénégal (-10,6% contre +2,2% en mars), indique la Note mensuelle de conjoncture économique dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine.





Les indicateurs récents de la conjoncture montrent une "poursuite de la tendance baissière de l’activité économique au titre du mois d’avril 2020", comme le démontre la situation de plusieurs autres pays de la zone tels que le Bénin (-7,5% contre -3,4%) et la Côte d’Ivoire (-6,8% contre -5,7), par exemple.

Selon la Note mensuelle de conjoncture économique dans les pays de l’UEMOA à fin avril 2020, cette situation résulte de la "conjoncture défavorable au niveau de l’ensemble des secteurs d’activité, affectés par les mesures prises par les Etats pour contenir la propagation de Covid-19".

"En effet, le taux de croissance des activités hors secteurs primaire et administration s’établirait à -5,3% après une réalisation de -3,2% en mars 2020", relève le document.

Il précise que les baisses les plus importantes concernent les bâtiments et travaux publics (-15,7 points par rapport à mars), ainsi que les activités commerciales (-6,7 points) et des services (-1,5 point).

"Les contre-performances sont localisées au niveau de l’ensemble des pays de l’Union, à l’exception du Burkina et du Mali, avec de forts replis au Sénégal (-10,6% contre +2,2% en mars), au Bénin (-7,5% contre -3,4%), en Côte d’Ivoire (-6,8% contre -5,7%) et au Togo (-4,8% contre -3,7%)’’.