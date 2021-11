Covid-19 : Le Maroc repousse à dimanche la suspension des vols avec la France

La décision des autorités marocaines a été décalée au dimanche 28 novembre à minuit pour «faciliter» le retour des citoyens nationaux et étrangers vivant au Maroc.



Les autorités marocaines ont annoncé jeudi 25 novembre qu'elles suspendaient les vols réguliers à destination et en provenance de France, a appris l'Agence France-Presse auprès du ministère marocain des Affaires étrangères. Cette mesure initialement censée entrer en application le 26 novembre a été repoussée au dimanche 28 novembre à minuit. «La décision de décaler à dimanche la suspension des vols directs en provenance de la France vise à faciliter l'opération de retour des citoyens marocains et des étrangers résidant au Maroc», précise le Comité interministériel. Cette suspension est effective «jusqu'à nouvel ordre».





L'annonce «intervient afin de préserver les acquis du Maroc en matière de gestion de la pandémie de la Covid-19 et pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays du voisinage européen», note le Comité interministériel de suivi du Covid. Les liaisons maritimes entre la France et le Maroc sont également suspendues.