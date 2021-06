Covid-19: Mastercard offre 1,3 milliard de dollars à l'UA pour l'achat de vaccins

L'annonce a été faite ce mardi à New York. C'est le plus gros don privé pour l'achat de vaccin anti-Covid à ce jour. L'argent sera géré par le Centre de contrôle et de prévention des maladies, mis en place par l'Union africaine.





Moins de 2% de la population du continent a reçu une dose de vaccin. On est loin des scores atteints par les pays développés. À titre d'exemple, près de 52% des Américains et plus de 63% des Israéliens sont déjà vaccinés. Le don de la fondation MasterCard va permettre à l'Union africaine d'acheter de quoi protéger au moins 50 millions de personnes contre le Covid-19, et de soutenir financièrement les efforts de production locale de vaccins.







L'argent sera débloqué en trois ans, annonce la fondation Mastercard. C'est la plus importante contribution privé au programme de vaccination de l'Union africaine. L'argent tombe à pic, alors que l'initiative Covax lancée par la communauté internationale pour aider les pays pauvres à acquérir des vaccins n'a pu livrer jusqu'à présent que 19 millions de doses à 43 pays africains.





Le dispositif est en train de monter en puissance, affirmait cette semaine sa directrice générale, notamment grâce aux dons américains. Mais pour atteindre l'objectif de l'Union africaine qui est de vacciner avant fin 2022 60% de la population du continent, il faudra bien plus que la générosité de Mastercard.