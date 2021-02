Covid-9: les Gabonais sortent les casseroles pour protester contre le confinement

Les Gabonais contre le Confinement

Au Gabon, concerts des casseroles à Libreville et dans plusieurs villes du pays. Démarré timidement mercredi, le mouvement a pris de l’ampleur la nuit dernière. Il doit prendre fin ce vendredi. Chaque soir dès 20 heures, les Gabonais sont invités à se mettre devant les portes ou fenêtres et à taper sur une casserole durant 5 minutes. Ce mouvement non violent a été lancé pour protester contre les mesures gouvernementales contre le coronavirus à l’origine d'une grave crise économique et d'une paupérisation de la population.

À 20 heures au PK 10, c'est une explosion de décibels dans le quartier. Hommes, femmes et même les enfants sont sortis, chacun avec sa casserole pour faire du bruit, beaucoup de bruit.





L’appel a été lancé via les réseaux sociaux.