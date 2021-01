Covid: le Mali prévoit de commencer à vacciner en avril

Le Mali prévoit de commencer la vaccination contre le Covid-19 en avril, a indiqué le conseil des ministres jeudi. Le Mali va acheter 8444 millions de doses, pour une population d'environ 20 millions, «avec la contribution financière de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination et de la Banque mondiale», a dit le conseil des ministres dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.







L'Organisation mondiale de la santé et l'Alliance pour les vaccins (Gavi) ont mis sur pied le mécanisme Covax pour distribuer des doses aux pays défavorisés. L'OMS espère envoyer les premiers vaccins fin janvier ou en février. Le coût des vaccins sera de 31,26 milliards de francs CFA (47,65 millions d'euros), a dit le conseil des ministres. «Les premières doses de vaccin seront livrées fin mars 2021 et le début de la vaccination est prévu au mois d'avril», a-t-il dit.





Le Mali a déclaré plus de 7900 cas de contamination et 320 décès depuis mars 2020. Le Covid-19 a ajouté aux maux d'un pays pauvre pris depuis des années dans une tourmente sécuritaire doublée d'une profonde crise économique et politique. Le Mali est aujourd'hui dirigé par des autorités de transition dominées par les militaires depuis un coup d'Etat en août 2020.