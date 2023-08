Crise au Niger: Tinubu plaide pour une résolution "à l'amiable"

Le président du Nigeria Bola Tinubu a demandé à la délégation de la Cédéao en partance jeudi soir pour Niamey de "tout faire" pour garantir une résolution "à l'amiable" de la crise au Niger, selon un communiqué de la présidence.