Crise au Soudan : L'ambassade du Sénégal au Caire a pris toutes les dispositions pour le rapatriement des Sénégalais

La ministre auprès du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargée des Sénégalais de l'extérieur, Annette Seck, renseigne que l'ambassade du Sénégal au Caire, qui couvre le Soudan, a pris toutes les dispositions pour assister les compatriotes. Dès les premières heures qui ont suivi le déclenchement du conflit, une cellule de crise a été mise en place.





"Cette première mesure a permis d’entrer en contact avec le maximum de nos compatriotes pour leur donner les principales consignes de sécurité et informations utiles, à savoir : se mettre en lieux sûrs et attendre les instructions en vue de leur évacuation. Le plan d’évacuation mis en place par le Sénégal comprend deux étapes : la première, qui s’est bien déroulée, consistait à faire sortir nos 12 compatriotes du Soudan pour les regrouper d’abord en Egypte et dans une seconde étape les rapatrier vers Dakar", informe la ministre Annette Seck.





Elle ajoute : "Deux compatriotes ont été évacués par le Royaume d’Arabie saoudite et deux autres par le Royaume du Maroc. Le gouvernement du Sénégal exprime ses sincères remerciements aux autorités compétentes de ces deux pays pour cette marque de solidarité. En outre, cette même solidarité a été aussi manifestée par le Sénégal à l’égard de la Guinée-Bissau et du Burkina Faso, dont respectivement neuf et un de leurs ressortissants ont été pris en charge par le convoi qui a transporté les Sénégalais du Soudan en Egypte."









Le convoi est en attente de rapatriement vers le Sénégal dans les prochaines heures.