Crise dans l'Est de la RDC : Kagamé « joue au foot alors qu’il y a des meurtres », dénonce Koffi Olomidé

Koffi Olomidé est l’une des plus grandes vedettes de la République Démocratique du Congo et d’Afrique. Le « Grand Mopao » comme on le surnomme a récemment été reçu sur la chaîne Youtube « Oui Hustle ». L’artiste compositeur a évoqué la crise sécuritaire dans l’Est de la RDC.





« Bien évidemment, nous ne sommes pas l’Ukraine »







Comme son président Félix Tshisekedi, il pointe d’un doigt accusateur le Rwanda et son président Paul Kagamé. « Nous sommes agressés par notre voisin. Moi je n’aime pas citer le nom de ce pays parce qu’on lui fait de la publicité gratuite. Tout le monde sait de qui je veux parler. Je suis peiné de constater que ceux-là qui nous ont colonisés, ceux-là qui ont armé notre ennemi, restent indifférents, ne font rien. Et ils nous donnent des leçons, trouvent des subterfuges, des trucs pour rester muets. L’affaire a été au conseil de sécurité de l’Onu. Tout le monde sait de quoi il s’agit. Il y a moyen d’y mettre fin en un claquement de doigt. Mais rien ne se passe, bien évidemment, nous ne sommes pas l’Ukraine », a regretté le chanteur.







« Qu’ils demandent à notre agresseur connu de tous de s’arrêter »







Pour lui, comme le Congo n’est pas l’Ukraine, il n’intéresse personne. Le quadruple vainqueur des Kora Awards souhaite que les Occidentaux aient « un peu plus de cœur » afin de résoudre finalement cette crise sécuritaire, parce qu’en réalité, c’est le peuple congolais qui souffre et non les dirigeants.





« S’ils en veulent à nos dirigeants pour des questions politiques, ça ne nous concerne pas, nous le peuple…Qu’ils demandent à notre agresseur connu de tous de s’arrêter. Evidemment le Congo a tout: l’or, le cuivre, le diamant etc. Il faut qu’ils prennent cette affaire à bras le corps. Ça a trop duré, ça a vraiment trop duré », a plaidé Koffi Olomidé.









« Ça rappelle beaucoup ce qui s’est passé en Allemagne »





Pour lui, la raison principale de cette crise sécuritaire en RDC, c’est la richesse du pays et certains de ses fils, un peu trop accrochés à leurs intérêts personnels. Malheureusement, ce « chaos sert peut-être à l’occident et son poulain ». Un poulain qui selon le chanteur, se moque de la situation dans l’Est de la RDC.







« Les femmes sont violées, les enfants sont tués. Il y a du sang, le sang se mélange au sang, le sang se mélange à la boue, et le patron de ce pays se frotte les mains. On le voit jouer au foot le dimanche alors qu’il y a ces meurtres, ces assassinats. Ça rappelle beaucoup ce qui s’est passé en Allemagne à une certaine époque », a dénoncé l’ancien protégé du célèbre chanteur Papa Wemba.