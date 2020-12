Crise politique en RDC : Jeanine Mabunda destituée de la présidence de l’Assemblée nationale

Une victoire pour Félix Thisekedi envers son prédécesseur Joseph Kabila. Jeanine Mabunda n’est plus la présidente de l’Assemblée nationale en RDC. Elle a été destituée ce jeudi 10 décembre 2020 à l’issue du vote organisé par les députés. Ce, après un long bras de fer entre les pro Kabila et les pro Thisekedi.Parmi les 483 votants, 281 voix sont allées en faveur de la destitution de la présidente de la chambre basse du parlement de la RDC. Jeanine Mabunda est accusée par ses détracteurs d’opacité dans la gestion des finances, du mépris à l’égard de la plénière, des violations répétées de la constitution et du règlement intérieur.