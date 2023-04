Crise post-électorale en Côte d’Ivoire : Gbagbo invite à chercher les « coupables » parmi « l’armée française…»

Laurent Gbagbo n’oublie pas. Le 31 mars 2021, la Cour pénale internationale confirmait son acquittement à l’issue de son procès pour crimes contre l’humanité lors des violences postélectorales de 2010 et 2011 en Côte d’Ivoire.





Deux ans jour pour après ce verdict favorable, l’ex-président ivoirien a organisé son premier meeting géant à Yopougon, une commune d’Abidjan. Le chef du parti PPA-CI est revenu sur son arrestation en 2011.





Pour lui, on l’avait privé de sa liberté parce qu’il était le chef des forces régulières de défense et de sécurité. « Je suppose que c’est à cause de ça, qu’on m’a arrêté » a déclaré Laurent Gbagbo.





« S’il y a des crimes qui ont été commis, il faut continuer à rechercher les criminels »





Désormais acquitté par la CPI, il estime que tous les membres des forces régulières de défense et de sécurité, sont aussi innocents. Il faudra donc rechercher les « auteurs des crimes » dans les autres camps.





« S’il y a des crimes qui ont été commis, il faut continuer à rechercher les criminels. C’est pourquoi le 31 mars est une date importante parce que le 31 mars a rendu la liberté à des gens qui n’avaient pas le droit d’être en prison et qui y étaient malgré tout… Si la Côte d’Ivoire veut être une nation de paix et de justice et de vérité, je conseille à notre cher pays de continuer à rechercher les coupables » a déclaré l’ex-président ivoirien.





« Au moins 5 groupes se tiraient dessus »