Dakar accueille la 3e Conférence-Festival Afrique-Asie : une symphonie intellectuelle et artistique intercontinentale

Du 11 au 14 juin 2025, Dakar incarne le point de rencontre des pensées et des créations venues d’Afrique et d’Asie. Près de 600 chercheurs, artistes et militants sont attendus à l’Université Cheikh Anta Diop pour la 3e édition de la Conférence-Festival Afrique-Asie, un événement mêlant savoirs, expressions artistiques et engagement citoyen.





Organisée en partenariat avec l’Institut international des études asiatiques (IIAS), le collectif CASAP (ConnectingAsian and African Philosophies) basé à Bangkok, et l’UCAD, cette rencontre propose un format hybride imbriquant panels, expositions, projections et ateliers. Une foire culturelle et culinaire accessible au public enrichira la programmation.





La capitale sénégalaise confirme son rôle de carrefour culturel et intellectuel entre continents. L’édition de cette année met en lumière les circulations de récits, de pratiques et de connaissances entre l’Afrique et l’Asie, à travers une douzaine de sujets allant des mobilités humaines aux arts numériques.Au programme des prochains jours figurent notamment des thématiques telles que « La globalisation économique, synonyme de prospérité ou de souffrance ? » ou encore « Quel avenir pour le panafricanisme, l’esprit de Bandung et le Sud global dans le nouvel ordre mondial ».





Après Accra en 2015 et Dar es Salaam en 2018, Dakar s’impose comme l’une des scènes majeures du dialogue intercontinental entre les Suds.