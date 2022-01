Mali : Décès de l’ancien président Ibrahima Boubacar Keïta (IBK)

L’ancien président malien, Ibrahima Boubacar Keïta (IBK), est décédé ce dimanche 16 janvier à 9 h, à son domicile, à Bamako (Mali), à l’âge de 76 ans. La nouvelle est donnée par un membre de sa famille.



Porté à la présidence de la République du Mali le 4 septembre 2013, IBK a été réélu en 2018. Cependant, il a été renversé par des militaires le 18 août 2020.



Lors de ce coup d’Etat, dans un contexte d’un mouvement populaire, il a été arrêté avec son Premier ministre Boubou Cissé et plusieurs responsables politiques.



On se rappelle, sa disparition avait été déjà annoncée au mois de septembre 2020. Un démenti formel avait été apporté par ses proches. «IBK n’est pas décédé. Il se porte de mieux en mieux et continue ses soins à Abu Dhabi», avait-on informé.



Et cette fois-ci, l’information relative à son rappel à Dieu est confirmée. Le décret divin est tombé.