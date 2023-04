Décès de l’ex-première dame de Guinée : Sa fille aînée déjoue les plans d’Alpha Condé

Après le décès de l’ex-première dame Hadja Djènè Condé, le gouvernement de la transition guinéenne semble avoir engagé un bras de fer avec Alpha Condé. La junte au pouvoir est décidée à s’impliquer dans les funérailles de son épouse, malgré son opposition.





Le porte-parole du gouvernement a indiqué hier jeudi que l’ex-première dame «aura droit à tous les honneurs de la République, quand son corps sera en Guinée». «Toutes les dispositions sont prises pour cela y compris l’accompagnement du corps à Kankan», a-t-il ajouté. En clair, les autorités guinéennes attendent la dépouille de l’épouse d’Alpha Condé à Conakry.





«Détournement de corps ?»





Selon la presse locale, l’ex-président ne souhaite pourtant pas que le corps de sa femme passe par Conakry. Il aurait décidé que la dépouille quitte Paris pour Bamako pour enfin rallier Kankan où l’inhumation est prévue. Seulement les choses ne se passent pas comme prévu. La fille de la défunte Gnalen Kaba aurait refusé de rendre le corps de sa mère à Alpha Condé.





Tabily Dabo, un membre du RPG (parti d’Alpha Condé) a fustigé le comportement de Gnalen. Pour lui, il s’agit d’un «détournement de corps».





«On devrait finir par s’entendre aujourd’hui sur un programme commun entre la famille de l’époux et la famille de la défunte sur les funérailles de Hadja Djènè Kaba. C’est très dommage qu’on ne puisse plus faire cela parce qu’on croyait qu’on avait à faire à la belle famille et que ce sont les parents qui décidaient pour le compte de Madina et de Yondédou (la famille de la défunte). Mais depuis hier, on a compris que c’est une fille qui décide et non les parents. Or, ce mariage c’est entre les parents, ce n’est pas entre les enfants. Donc, cela a complètement changé le programme (…) C’est un détournement de corps qui a été fait», a dénoncé M. Dabo hier jeudi sur la radio FIM FM, selon Mosaiqueguinée.





En «complicité avec certaines autorités»





Le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) parti d’Alpha Condé a aussi condamné les agissements de Gnalen Kaba. Dans un communiqué publié par Guinéenews, il l’accuse de confisquer les papiers devant permettre le rapatriement du corps de sa mère. «Au regard des tournures prises par l’organisation des obsèques de la Première dame Hadja Djènè Kaba Condé, la direction nationale du RPG constate avec regret des manipulations contraires à toutes les prescriptions de l’Islam et de nos coutumes. Malgré le compromis trouvé entre le président Alpha Condé et la belle-famille, la fille aînée de notre regrettée confisque délibérément les papiers en complicité avec certaines autorités», accuse le RPG.





La formation politique dit être convaincue que «toutes ces manœuvres concourent à humilier et à défier davantage le président Alpha Condé». En conséquence , elle demande aux militants du RPG de ne pas participer aux cérémonies funèbres sans l’accord de l’ancien président.