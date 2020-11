Décès de Mamadou Tandja : Les condoléances de Macky

Le chef de l'État, Macky Sall, a présenté ses "condoléances attristées" à son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou, ainsi qu'au peuple nigérien suite au décès, mardi, de l'ancien président Mamadou Tandja.





"J'ai appris avec tristesse le décès de SEM Mamadou Tandja, ancien Président du Niger. Je salue la mémoire de l'illustre défunt et présente mes condoléances émues à sa famille, au Président @IssoufouMhm et au peuple nigérien ami et frère. Paix à son âme", a-t-il écrit dans un tweet.