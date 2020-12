Décès de Soumaïla Cissé : "Une grande perte pour le Mali et l'Afrique" (Khalifa Sall)

La surprise était générale, ce vendredi matin, à l'annonce du décès, à Paris, de l'opposant malien Soumaïla Cissé, suite à une infection à la Covid-19. Au Sénégal, les témoignages fusent.





Se joignant à ce concert d'hommages, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, s'incline devant la mémoire "d'un homme" jusqu'à son dernier souffle.





"C'est avec une très grande tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de Soumaïla Cissé. M'associant à la douleur du peuple malien qu'il a tant aimé et servi, je présente mes sincères condoléances à sa famille, à ses amis, aux militants et sympathisants de l'Union pour la République et la démocratie (Urd)", déclare Khalifa Sall.





"Il m'avait fait l'amitié de me rendre visite au mois d'octobre dernier, à Dakar, après de longs mois de captivité aux mains de jihadistes", confie-t-il. De Soumaïla Cissé, Khalifa Sall garde "l'image d'un homme digne, sincère et persévérant".