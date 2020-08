Décès en France de l’ancien président congolais Pascal Lissouba

L’ancien président congolais Pascal Lissouba (1992 et 1997) est décédé en France, ce lundi matin, à l'âge de 88 ans. Décès survenu à Perpignan, dans le sud de la France, informe Jeune Afrique qui cite des sources familiales.







Démocratiquement élu en 1992 et renversé en octobre 1997 par Denis Sassou Nguesso lors de la guerre civile congolaise, Pascal Lissouba s’était installé en France après un exil à Londres, rappelle notre confrère. Qui signale que ces dernières années, son état de santé s’était dégradé. Il souffrait de la maladie d’Alzheimer et n’était plus en mesure de mener d'activités politiques.