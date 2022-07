Décès mystérieux de 21 jeunes dans un bar d'Afrique du Sud: trois arrestations

Décès mystérieux de 21 jeunes dans les East London

Trois personnes ont été arrêtées après les morts mystérieuses de 21 jeunes fin juin dans un bar informel d'East London, dans le sud-est de l'Afrique du Sud, a annoncé mercredi la police.





Le propriétaire de ce bar clandestin mais toléré, âgé de 52 ans, et deux de ses employés de 33 et 34 ans, ont été placés en détention pour avoir servi des boissons alcoolisées dans des conditions illégales, a précisé un communiqué de la police sans les identifier.





Le propriétaire devrait comparaître devant un juge le 19 août, pour la vente d'alcool à des mineurs. Ses deux employés ont déjà reçu une amende de 2.000 rands (120 euros) et ne passeront devant un tribunal que s'ils ne peuvent pas la payer, a indiqué la police.





Les 21 jeunes, âgés de 14 à 20 ans, avaient trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses dans le bar Enyobeni du township de Scenery Park, à East London.





La plupart des corps avaient été retrouvés dans le bar sans blessure apparente, certains sont décédés dans les heures suivantes à l'hôpital.





Les autorités avaient écarté la possibilité d'une bousculade mortelle et, deux semaines après la tragédie, les autopsies et les analyses n'ont pas permis de déterminer la cause des décès.





Des survivants avaient évoqué une "odeur étouffante" et des témoignages avaient suggéré une intoxication ou un empoisonnement.