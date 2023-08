Défense: Le Nigeria va réceptionner 18 hélicoptères de combat

L’armée nigériane va bientôt réceptionner 18 hélicoptères de combat. C’est le chef d’État-major de l’armée de l’air, Hassan Abubakar, qui l’a fait savoir hier mercredi, lors d’une visite aux unités du Groupe d’opérations spéciales de la Nigerian Air Force 115 à Port Hacourt (État du Rivers).





« Le gouvernement fédéral a approuvé l’acquisition de 12 hélicoptères AH1 Zulu Cobra… »





« Nous ne sommes pas découragés par les développements récents, puisque le gouvernement fédéral a approuvé l’acquisition de 12 hélicoptères AH1 Zulu Cobra et de six hélicoptères T129, respectivement aux États-Unis et en Turquie. Les deux premiers hélicoptères T129 devraient entrer en service d’ici septembre afin de renforcer nos capacités opérationnelles », a déclaré le haut gradé, selon le média en ligne nigérian "Punch".





Rappelons que l’armée nigériane avait perdu un de ses hélicoptères de combat (M1 171) le 14 août dernier.





L’hélicoptère tentait de rallier Minna