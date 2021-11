Déforestation : Le Cameroun perd 183 km² en forêt chaque année?

L’Afrique centrale abrite la deuxième plus grande forêt tropicale humide du monde. Laquelle joue un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique.





Mais selon une note publiée par la représentation de l’Union européenne (Ue) à Yaoundé (Cameroun), à cause de la coupe des arbres, la perte du couvert forestier s’accélère au Cameroun depuis plus de 10 ans, rapporte le site Ecomnews Afrique.





D’après elle, le pays perd chaque année trois fois la surface de sa capitale Yaoundé (183 km²) en forêt. Une situation qui accroît l’impact du changement climatique sur la biodiversité, les activités socio-économiques et les populations.





Face à ce phénomène, l’Union européenne et l’Association des communes forestières du Cameroun ont entamé une campagne de reboisement. Et selon eux, plus de 2 300 hectares de terrains ont été reboisés et réhabilités dans sept régions du pays.





L’UE revendique aussi la création, sur 10 ans, de 3 000 emplois permanents et saisonniers, dont plus de 80 % pour des femmes. Elle soutient, en plus, l’Observatoire des forêts d’Afrique centrale (Ofac), une cellule spécialisée de la Commission des forêts d’Afrique centrale (Comifac) qui met à disposition des données régulières et complètes pour une meilleure gouvernance et une gestion durable des ressources naturelles.





Investir au Cameroun, pour sa part, rappelle que le pays a pris l’engagement de restaurer 12 millions d’hectares de forêts, à l’horizon 2030. Un engagement qui s’inscrit dans un effort mondial visant à restaurer 350 millions d’hectares de terres dégradées et déboisées, d’ici 2030.