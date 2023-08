Denver, théâtre d'un sommet des leaders africains





Le rendez-vous est fixé pour une journée d'échanges et d'inspiration au cœur de l'économie. La communauté African Leadership Group annonce la tenue de son Sommet Économique des Affaires, prévu le jeudi 17 août, dans le prestigieux cadre du Jardin Botanique de Denver aux États-Unis.





Cette initiative réunira un panel sélectionné de penseurs ambitieux, unis par leur intérêt pour l'essor des entreprises. Les participants auront l'occasion de bénéficier des connaissances et de l'expertise de professionnels renommés, provenant de secteurs variés tels que la finance, les investissements et le développement commercial.





Des discussions approfondies sur les enjeux actuels du monde des affaires sont au programme.





Le sommet vise à susciter de nouvelles perspectives et à inciter à l'action, tout en offrant un cadre propice au réseautage, favorisant ainsi la création de liens avec les opportunités commerciales locales.