Départ de la France du Mali : une « humiliation en moins » selon l'ancienne ministre Aminata Traoré

ancienne ministre Aminata Traoré

Ancienne ministre d’Alpha Oumar Konaré, Aminata Traoré s’est toujours opposée à l’intervention de l’armée française au Mali. Les soldats de l’opération « Barkhane » sont finalement partis du pays et la militante altermondialiste de 75 ans s’en réjouit. Elle pense que le Mali a regagné sa souveraineté comme le prétendent les autorités de la transition.





« Oui, car la France n’a pas gagné cette guerre. Elle est partie et nous non plus, nous ne l’avons pas encore gagnée. Mais il y a l’humiliation en moins. Au Mali, toute une génération de militaires a vécu dans sa chair ce que cette guerre veut dire. Des jeunes ont été projetés sur le terrain, sans autonomie de pensée ou d’analyse de la situation » a déclaré la militante altermondialiste de 75 ans dans un entretien accordé au journal Le Monde.





« Tenir tête au diktat de Macron »





Pour elle, quand les Maliens disaient « Laissez-nous tenter le dialogue avec Iyad et Koufa (chefs terroristes) », la France, répondait « Il n’en est pas question ! ». Et les gens mourraient, et continuent de mourir comme « des mouches ». C’est « tout cela qui nous a amenés à tenir tête au diktat de Macron » a-t-elle expliqué. Le bourrage de crâne consiste à répéter aux Maliens qu’il n’y avait qu’une seule manière de lutter contre le djihadisme : l’instrument militaire, a-t-elle poursuivi. L’ancienne ministre dit constater que la « libération promise a tourné à l’enlisement ». Aminata Traoré s’est par ailleurs prononcée sur les manifestations anti-français au Sahel.





Pour nous dire « nous sommes incapables de penser par nous-mêmes »