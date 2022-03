Départ des Casques bleus ukrainiens de Goma : les Congolais disent comprendre la décision

L’Ukraine va rapatrier ses casques bleus et ses équipements militaires déployés en Afrique. C’est ce qu’a annoncé le président Volodymyr Zelensky cette semaine. Ces casques bleus sont présents notamment au Mali, au Sud Soudan mais surtout en République démocratique du Congo, où environ 250 soldats ukrainiens sont déployés au sein de la MONUSCO, la mission de l’ONU dans le pays.



L'accès à l'essence au Nigeria est de plus en plus compliqué et la situation a empiré depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine ... Ce jeudi le FMI a prévenu que ce conflit allait avoir des conséquences sur l'augmentation des prix des carburants et de la nourriture en Afrique.

En Guinée les partis politiques haussent le ton face au silence de la junte militaire sur la durée de la transition en cours. Dans un communiqué publié ce mercredi, 58 partis politiques, dont l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et l'UFR de Sidya Touré, dénoncent des dysfonctionnements qui selon eux empêchent une organisation rapide des élections. Des explications avec Malick Diakité notre Correspondant à Conakry.

Retour à la vie normale au Gabon après deux ans de couvre-feu et de restrictions sanitaires. Le pays a levé ces mesures au grand bonheur des Gabonais qui ont vite retrouvé leurs habitudes et se sont retrouvés autour d'un verre. La correspondance à Libreville d' Ismael Obiang Nze.