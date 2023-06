Des guinéens expulsés du Sénégal pour avoir participé aux dernières manifestations

Soixante-dix-neuf (79) guinéens arrêtés lors des manifestations politiques au Sénégal ont été expulsés par les autorités de ce pays.



Les autorités sénégalaises avaient le choix soit, d’expulser ces guinéens, soit de les traduire devant les juridictions du pays. À cause de l’amitié qui lie le Sénégal à la Guinée, affirme le ministre Dr Morissanda Kouyaté, « ils ont choisi de les expulser ». Le chef de la diplomatie guinéenne l’a fait savoir ce samedi, 10 juin 2023, à l’occasion d’un point de presse animé à son département, a appris Laguinee.info à travers un de ses reporters.



« Il y a eu des arrestations et malheureusement, il y a des guinéens qui ont été arrêtés là-bas. Il y a un premier groupe de 31 guinéens dont 19 hommes et 12 femmes qui ont été arrêtés. (…). Il y a un deuxième groupe qui a été appréhendé et expulsé. Ça c’est un groupe de 48 guinéens, dont 12 enfants, 18 hommes adultes et 18 femmes adultes. Ce groupe de 48 est déjà à la frontière entre la Guinée et le Sénégal, à Boundoufourdou », a-t-il dit.



Avant de recevoir ces guinéens, annonce le ministre, les autorités guinéennes vont s’assurer qu’ils sont tous guinéens et ne se sont pas frauduleusement procurés du passeport guinéen.