Des manifestants dispersés, l’internet coupé : L’insécurité règne au Burkina Faso

Plusieurs centaines de manifestants anti-gouvernementaux voulaient braver l’interdiction de manifestation dans la capitale du Burkina. Ils ont été dispersés, ce samedi, par des policiers anti-émeutes à l'aide de gaz lacrymogène selon l’Afp. Ils voulaient manifester à Ouagadougou contre le pouvoir.





Le centre de la capitale burkinabè a été quadrillé par un important dispositif de sécurité et où tous les commerces étaient fermés. Dans plusieurs quartiers de la capitale, des jeunes en colère ont érigé des barricades de fortune et incendié des pneus pour empêcher gendarmes et policiers de venir disperser d'autres manifestations.





En effet, les manifestants voulaient dénoncer "l'incapacité" du président Roch Marc Christian Kaboré à faire face à la violence djihadiste qui ravage le Burkina. Manif interdite par la mairie de Ouagadougou. "Je vous invite à prendre toutes les dispositions que vous jugerez utiles pour qu'aucune manifestation illégale ne puisse se dérouler sur le territoire communal" d’Ouagadougou, a demandé le maire Armand Beouindé, dans une note adressée aux commandants de la gendarmerie, de la police nationale et municipale.





L’insécurité règne dans le pays





La Coalition du 27 novembre, regroupant trois organisations de la société civile, avait appelé "l'ensemble des Burkinabè à sortir massivement" samedi "dans une ambiance pacifique, pour dénoncer l'insécurité grandissante et exiger le départ du chef de l'État", Roch Marc Christian Kaboré.





Qualifiant de "très chaotique" la situation au Burkina Faso "marquée par une sécurité en lambeau", le porte-parole de la coalition, Moussa Konaté, a annoncé qu'outre Ouagadougou, des manifestations étaient également prévues à Bobo Dioulasso, deuxième ville du pays, et dans d'autres grandes villes. "Nous sommes dans un contexte d'insécurité que tout le monde dénonce. On ne devrait pas entreprendre des marches dont on ne voit véritablement pas la plateforme revendicative", avait rétorqué Benewende Sankara, ministre de l'Habitat, dénonçant, au nom de la majorité présidentielle, dénonçant des "manifestations inopportunes".





Internet mobile coupé