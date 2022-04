Des militaires maliens et des mercenaires russes accusés d’avoir commis un massacre à Moura

Des militaires et mercenaires accusés de massacre à Moura au Mali

L’armée malienne et des mercenaires russes de Wagner sont accusés d’avoir commis un crime à Moura. D’après le bilan dressé par le magazine Jeune Afrique, 200 et 400 personnes environ auraient été tuées, la semaine dernière, dans ce village du centre du Mali.





Selon les ONG locales et les sources onusiennes, les faits se sont passés dans la période du 27 mars au 1er avril.





Pour l’instant, les raisons de ce massacre ne sont pas encore connues mais des témoignages de survivants fusent de partout. Il faut rappeler que « fin mars, les Fama et les hommes de Wagner qui les accompagnent en opération dans cette zone depuis janvier auraient été informés que des membres de la Katiba Macina, liée au groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) étaient présents à Moura », renseigne- t-on.





« Ce village se situe au cœur de la zone inondée, contrôlée depuis plusieurs années par les hommes de la Katiba Macina. Mais cela ne veut pas dire que tous ces habitants sont des djihadistes ou qu’ils sont liés au groupe djihadiste », souligne un bon connaisseur de la zone.