Diplomatie religieuse : Cheikh Mahi Niass obtient un accord de paix au Darfour

Cheikh Mahi Niass obtient un accord de paix au Darfour

Le khalife de la Fayda, Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass, est en visite au Darfour depuis le 17 mai dernier. Président en exercice de l'Union islamique africaine, Cheikh Mahi a pris son bâton de pèlerin pour ramener la paix au Darfour. La récolte a été belle, car Cheikh Mahi Niass a pu réunir les belligérants autour de la table de négociations, dans la soirée du dimanche 22 mai. Ces derniers se sont engagés, devant le khalife de la Fayda, à déposer les armes.





Un résultat qui était attendu, d'après les mots du directeur de la police de l'État du Darfour occidental, le major Soliman Autum. "Nous connaissons très bien, à travers nos services de renseignement, de sécurité, de police et nos hommes présents et déployés sur le terrain, l'importance de cette visite et nous savons qu'elle aura un impact positif sur la région du Darfour en général et l'État du Darfour-Ouest en particulier".





Une belle moisson qui a valu à Cheikh Mahi tous les honneurs. Très satisfait du résultat de sa visite, l'université d'État du Darfour occidental (Al Junayna) a accordé au khalife de la Fayda 500 bourses d'études en reconnaissance de ses efforts.





Pour rappel, la guerre civile au Darfour a fait pas moins de 10 000 morts. C'est un conflit armé qui touche depuis 2003 la région du Darfour, située dans l'ouest du Soudan. Ses origines sont anciennes et le conflit est présenté comme opposant les tribus "arabes" dont sont issus les Janjawids et les tribus "noires africaines" non arabophones, les Massaliths.





Après le succès de sa médiation, Cheikh Mahi Niass va poursuivre sa tournée dans la région où des Mouhadam de Baye Niass ont érigé des Zawiyas.







Le retour au Sénégal du khalife est prévu pour ce 31 mai.