Dissolution du Bataillon de la Sécurité présidentielle en Guinée: les raisons révélées

En Guinée, le chef d’Etat-major général des armées était de passage sur les plateaux de la télévision nationale (RTG) hier jeudi 04 mai. Le général Sadiba Koulibaly a saisi l'occasion pour expliquer les raisons ayant motivé la dissolution du Bataillon de la Sécurité présidentielle (BSP).

D’après le haut gradé, cette unité n’avait plus de mission officielle depuis le 05 septembre 2021(date du coup d'Etat de Doumbouya). Sa dissolution n’était donc qu’une simple formalité administrative.





Le BSP avait été créé pour protéger Alpha Condé





Ses membres avaient déjà été déployés dans d’autres unités. Le décret portant création du BSP devait donc être officiellement abrogé. Et c’est ce qu’a fait le Colonel Doumbouya , conformément au principe du parallélisme des formes selon le général Sadiba Koulibaly.





Il rappelle que le bataillon avait été créé en 2011 sous Alpha Condé pour assurer sa sécurité. Le haut gradé a par ailleurs éclairé l’opinion nationale sur le limogeage du chef des services de renseignement militaire.





« Lorsque ces médicaments sont confiés à un responsable et qu’ils disparaissent… »





A l’en croire, le frère d’armes a été démis de ses fonctions à cause d’une affaire de produits prohibés. « La campagne de lutte contre les produits toxiques a été initiée sous l’égide du président de la transition. C’est dans ce contexte qu’il y a eu des saisies de médicaments prohibés par la douane et d’autres services compétents. Lorsque ces médicaments sont confiés à un responsable et qu’ils disparaissent, la moindre des choses est de prendre des mesures administratives contre l’intéressé et de le mettre à la disposition de la justice » a déclaré le chef d’Etat-major des armées selon Guinéenews.