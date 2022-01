Douala : En marge de la Can, 3 journalistes Algériens agressés à l’arme blanche

Alors que tout le Cameroun célébrait le démarrage de la CAN après plusieurs années de reports et d’incertitudes, une nouvelle est venue gâcher l’ambiance en fin de journée. Trois journalistes algériens ont été agressés à l’arme blanche à Douala.



Selon l’une des victimes, Mehdi Amzigh, les assaillants ont attaqué au couteau les trois journalistes à "quelques mètres de leur hôtel". "Je tiens à rassurer tout le monde, je vais bien, on m’a juste volé mon portable, je n’ai pas reçu de coup important", a-t-il témoigne sur Facebook.



Ses deux autres collègues ont également subi des blessures légères.