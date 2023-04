Doumbouya : le féticheur, qui a prédit sa chute, ouvert à la discussion

En Guinée, le féticheur Mofo Sory Dounoh est activement recherché par les services de sécurité pour avoir prédit la chute de la junte au pouvoir. Dans une nouvelle vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, hier lundi, le natif de Doko accuse la junte d’avoir arrêté les membres de sa famille.















« Venir chez moi à 21 heures, brigander ma famille, mettre aux arrêts mes deux épouses Bobo Diabaté et Ciré Touré plus mes enfants et mon apprenti, partir avec un de mes véhicules, ce n’est pas une manière. S’ils veulent qu’on s’assoie ensemble, ce n’est pas comme ça » a-t-il déclaré, tout en exprimant sa disponibilité à discuter avec le président de la Transition.









« Qu’il m’appelle directement »









« Si Mamadi Doumbouya veut me voir, il peut m’appeler, mon contact est partout. Qu’il m’appelle directement…ce qui est en moi, je vais lui dire » a fait savoir le féticheur. L’homme dit avoir agi dans l’intérêt de la Guinée.









« (Je n'ai pas fait cette vidéo) pour l’argent ni pour de l’or. Je l’ai fait pour la Guinée car, ce qui arrive c’est quelque chose de grand. Depuis décembre (2022), je suis en train de couvrir cette affaire, car il n’y a personne à qui je vais le dire pour aller transmettre à Mamadi Doumbouya. C’est ce qui m’a amené à faire la vidéo. Mais si je ne la fais pas comment il sera su ? » a expliqué Mofo Sory Dounoh. Le féticheur va in fine exiger la libération de sa famille. D’après lui, elle n’a « rien à voir avec ce » qu’il fait.